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عدن - ياسمين التهامي - دولة خليجية تضع شرطًا لمنح اليمنيين تأشيرات دخول

كشفت صحيفة ”الأنباء“ الكويتية، أن السلطات في البلاد وضعت شرطًا لمنح اليمنيين تأشيرات دخول، مؤكدة أن “منح أي تأشيرة لمواطني 6 دول من بينها اليمن تتطلب موافقة وزير الداخلية”

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ونقلت وكالة أنباء ”سبوتينك“ الروسية بنسختها الفارسية، عن الصحيفة الكويتية قولها، إن ”التأشيرات بالنسبة للمواطنين اليمنيين والإيرانيين والعراقيين والسوريين والباكستانيين والبنغاليين، لن تصدر إلا بموافقة وزير الداخلية الكويتي“. كاشفة عن صدور أوامر إلى الرؤساء التنفيذيين لجميع المحافظات الكويتية لرفض إصدار تصاريح سفر لمواطني 6 دول، هي اليمن و العراق وسوريا وإيران وباكستان وبنغلاديش.

وطلبت الحكومة الكويتية من سلطات المقاطعات في البلاد عدم إصدار تأشيرات لمواطني الدول الستة إلا بعد تقديم طلباتهم إلى مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية خالد الجراح الصباح، للحصول على الموافقة، وفقًا للصحيفة الكويتية.