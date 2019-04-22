حضرموت.. إعادة تأهيل منظومة شبكة تزويد الوقود للطائرات بمطار الريان

أنهى قسم الصيانة التابع للإدارة الفنية بفرع شركة النفط اليمنية بساحل حضرموت، كافة أعمال الصيانة وإعادة التأهيل لمنظومة شبكة تزويد الوقود للطائرات بمطار الريان الدولي بالمكلا، وإعادتها للخدمة من جديد.

وأكد مدير عام فرع الشركة الدكتور خالد سلمان العكبري، أن المهندسين بقسم الصيانة قاموا بتنفيذ جميع عمليات التأهيل والصيانة لمنظومة شبكة تزويد وقود الطائرات ، وفقًا لكافة المعايير المتبعة في المطارات الدولية.

ولفت إلى أن الأعمال استمرت لأكثر من شهر شملت خلالها المنظومة الثابتة بالمطار والتابعة لفرع الشركة، والمنظومة المُتحركة المُتمثلة في صهريج النقل والتعبئة المباشرة للطائرات الهابطة في مدرجات المطار.

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وأوضح العكبري، أن عمليات الصيانة والتأهيل أُجريت بشكل كامل ودقيق على المنظومتين للتأكد من سلامتها لاسيما بعد توقفها عن العمل منذ قرابة الأربع سنوات.

وألمح العكبري، أن شركة النفط بساحل حضرموت تسعى من خلال هذا العمل لمُساندة الإجراءات والتجهيزات التي تقوم بها السلطات بالمحافظة ممثلة بالمحافظ فرج البحسني لإعادة تشغيل حركة الملاحة الجوية في مطار الريان الدولي بالمكلا أمام رحلات الطيران الداخلية والخارجية خلال الفترة القليلة القادمة.

وقدم الشكر والتقدير للجهود التي بذلها مهندسو الشركة طوال تلك الفترة الماضية، والتي أثمرت عن إعادة إصلاح المنظموتين وتشغيلهما.