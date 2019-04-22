استعدادا لرمضان.. مناقشة تحسين وضع النظافة بالمكلا

عقد المهندس أيمن علي الحقي مدير مشروع نظافة مدينة المكلا، أمس الأحد، اجتماعا هاما مع مشرفي مكاتب نظافة المكلا، لمناقشة تحسين وضع النظافة بالمدينة.

يأتي ذلك بتوجيهات من المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت المهندس فهمي عبدالهادي بن شبراق.

وتطرق الحقي خلال الاجتماع، للأعمال الجارية في جانب النظافة، موضحا أنه على استعداد بأن يقدم كافة التسهيلات من أجل ضبط العمل والسير نحو سياق يتواكب مع عمل المشروع بتحديد أهدافه المعهودة المراد تقديمها في خدمة المواطن، وذلك استعدادا لشهر رمضان المبارك .

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وشدد الحقي خلال اللقاء، على أعمال المكاتب حيث المصروفات النفطية وقطاع الغيار لدى سيارات النظافة ،مؤكدا توفير كافة الاحتياجات المطلوبة واختيار توقيت مناسب لأعمال النظافة من أجل تخفيف المعاناة عن عمال النظافة خلال شهر رمضان حيث تم تقسيم العمل إلى ثلاث مراحل يومياً .

كما دعا المواطنين إلى التكاتف و التعاون مع عمال النظافة عن طريق وضع مخلفاتهم اليومية في مكانها المخصص وعدم تركها في الشوارع العامة وخاصة المطاعم والفنادق من أجل الحفاظ على البيئة و تحسين واجهة المدينة وإظهارها بصورة إيجابية تعبر عن ثقافة المجتمع .

عقب ذلك ناقش مشرفوا المكاتب كافة المشكلات التي تواجههم ووضع أفكار وخطة عمل جديدة وحلول لتسهيل سير عمل النظافة.