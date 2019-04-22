بشرى سارة.. الانتهاء من أعمال تطوير منظومتي تزويد وقود الطائرات بمطار الريان

استكمل مهندسو قسم الصيانة التابع للإدارة الفنية بفرع شركة النفط اليمنية بساحل حضرموت كافة اعمال الصيانة وإعادة التأهيل لمنظومة شبكة تزويد الوقود للطائرات بمطار الريان الدولي بالمكلا وإعادتها للخدمة من جديد.

وقال مدير عام فرع الشركة الدكتور خالد سلمان العكبري : إن مهندسي قسم الصيانة نفذوا جميع عمليات التأهيل والصيانة لمنظومة شبكة تزويد وقود الطائرات وفقا وكافة المعايير المتبعة في المطارات الدولية، وأن الأعمال استمرت لأكثر من شهر شملت خلالها المنظومة الثابتة بالمطار والتابعة لفرع الشركة، والمنظومة المُتحركة المُتمثلة في صهريج النقل والتعبئة المباشرة للطائرات الهابطة في مدرجات المطار.

وأشار الدكتور العكبري إلى أن عمليات الصيانة والتأهيل أُجريت بشكل كامل ودقيق على المنظومتين للتأكد من سلامتها لاسيما بعد توقفها عن العمل منذ قرابة الأربع سنوات.

وألمح العكبري أن شركة النفط بساحل حضرموت تسعى ومن خلال هذا العمل لمُساندة الإجراءات والتجهيزات التي تقوم بها السلطات بالمحافظة ممثلة بالمحافظ فرج البحسني لإعادة تشغيل حركة الملاحة الجوية في مطار الريان الدولي بالمكلا أمام رحلات الطيران الداخلية والخارجية خلال الفترة القليلة القادمة، مقدما في الوقت ذاته شكره وتقديره للجهود التي بذلها مهندسو الشركة طوال تلك الفترة والتي أثمرت عن إعادة إصلاح المنظموتين وتشغيلهما.