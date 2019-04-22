تعرف على أسعار الأسمنت والحديد في عاصمة إقليم حضرموت

في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها بلادنا وتدهور العملة الوطنية مقابل نظيراتها الأخريات؛ تضاعفت الأسعار بشكل عام في ربوع الجمهورية، مسببة ارتفاعا ملموسا في أسعار السلع والمواد الإستهلاكية ومواد البناء.

وشهدت مادة الإسمنت أسعار مختلفة ومتفاوتة في الآونة الأخيرة متأثرة بالجودة والمواصفات، إلا أنها بطبيعة الحال تندرج في إطار سعر متقارب، يقدره بـ 5 دولار أمريكي للكيس البالغ 50 كيلو جرام.

وبخصوص الحديد، فإن سعره ثابت بجميع الأصناف بغض النظر عن اختلاف الأحجام كونه يباع في مختلف مناطق البلاد بسعر الطن.

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وفيما يلي أسعار الإسمنت والحديد في حضرموت.. وهو كالتالي:

* اسمنت حضرموت = 2650 ريال يمني

اسمنت "العربية" حضرموت = 2550 ريال يمني

اسمنت سعودي = 2600 ريال يمني

اسمنت عماني = 2650 ريال يمني

اسمنت أبيض = 6500 ريال يمني

* سعر الطن الواحد من الحديد : 2350 ريال سعودي