شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الصور ...عودة أهالي وادي آل أبو جبارة بصعدة إلى منازلهم بعد تطهيرها من المليشيات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "الخليج 365" - صعدة

بدء أبناء قرى وادي آل أبو جبارة بمحافظة صعدة بالعودة إلى مناطقهم بعد دحر مليشيا الحوثي الانقلابية منها وتطهيرها من الألغام على يد أبطال الجيش الوطن.

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وكانت قوات الجيش الوطني مسنودة بتحالف دعم الشرعية قد تمكنت من تحرير عدد من المناطق بمحافظة صعدة من سيطرة الميليشيا المدعومة من إيران، من ضمنها قرى وادي آل بوجبارة.

وأكد مصدر عسكري لموقع "الخليج 365" أن قيادة الجيش الوطني في محور صعدة قد كلفت فريقا لمساعدة المواطنين في العودة إلى منازلهم ومتابعة وتسهيل إجراءات وصولهم .