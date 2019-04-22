صلاح العماري رئيساً لاتحاد الاعلام الرياضي بساحل حضرموت

اختارت الجمعية العمومية لاتحاد الاعلام الرياضي بساحل حضرموت بإجماع الحاضرين الزميل صلاح احمد العماري رئيساً للجنة المؤقتة لادارة وتسيير شئون فرع الاتحاد خلال الفترة القادمة كما اختير بالاجماع الأمين العام الزميل فؤاد عوض باضاوي .

جاء ذلك في اللقاء التشاوري الذي احتضنته قاعة نادي متطوعون بمدينة المكلا بحضور رئيس اللجنة المؤقتة للإعلام الرياضي د.جميل طربوش، والأمين العام للجنة شكري حسين، وعضوي اللجنة الدكتور اديب الشاطري وفهمي باحمدان ومشاركة 25 عضوًا من الأعضاء السابقين ورواد الاعلام الرياضي بحضرموت والأعضاء الممارسين والمستجدين الفاعلين في تغطية فعاليات وانشطة الرياضة المختلفة .

وجرى التصويت في مشهد جميل وتنافسي حبي و اخوي بين اربعة من الزملاء لنيل عضوية اللجنة اسفرت عن فوز الثلاثي عبدالله سالم بشهر ومحمد عبدالله مخير وفهيم محمد باخريبة .

وكان رئيس اللجنة المؤقتة للإعلام الرياضي الدكتور جميل طربوش قد عبر في مستهل اللقاء عن سعادته بتواجد هذه الكوكبة من رواد الاعلام الرياضي والشباب , مشيرا الى ان هذا اللقاء بين كوكبة النجوم الرواد والشباب يؤكد حرص الجميع على إعادة تفعيل نشاط الفرع .

وفنّد رئيس اللجنة المؤقتة الخطوات التي ينبغي العمل عليها خلال الفترة القادمة وشروط منح بطائق العضوية .

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وكان المجتمعون قد قرؤوا الفاتحة على روح فقيد الاعلام الرياضي في حضرموت والوطن الاعلامي الكبير المغفور له باذن الله تعالى حسين محمد بازياد مبتهلين الى الله العلي القدير ان يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته.

وتم تدشين صرف بطائق العضوية لعدد من رواد الاعلام الرياضي في حضرموت على ان تستكمل البقية خلال الايام القادمة .

عقب ذلك قام الاخوة في قيادة الاتحاد العام للاعلام الرياضي بالجمهورية وفرعه بساحل حضرموت ورواد الاعلام الرياضي بالمحافظة بزيارة لعميد وشيخ الاعلاميين الرياضيين باليمن الاستاذ القدير عزيز الثعالبي بمنزله بمدينة المكلا ، مطمئنين على صحته ، ومتبادلين معه الحديث حول تاريخ الاعلام الرياضي وجهوده في اصدار كتاب يشمل تاريخ الرياضة في حضرموت .

وقد بارك الاستاذ عزيز تشكيل فرع جديد لاتحاد الاعلام الرياضي بساحل حضرموت ، شاكراً هذه الزيارة للاطمئنان على صحته ومباركة مساعيه لاصدار الكتاب الذي سيمثل رافداً مهماً لتاريخ عصر مهم لرياضة حضرموت .