المقاومة تصد هجوما للميليشيات على البيضاء

أكدت مصادر في المقاومة المحلية بمديرية الزاهر بمحافظة البيضاء، تمكن رجال المقاومة في آل حميقان من صد هجمات عدة للميليشيات على مواقع المقاومة، فيما استقدم الحوثيون تعزيزات كبيرة وأسلحة ثقيلة إلى الجبهة لزيادة حدة المعارك.
وأكدت المصادر أن الميليشيات شنت قصفاً عنيفاً بالمدفعية الثقيلة والدبابات والرشاشات على قرى ومناطق في مديرية الزاهر، تركزت على «الحبج والأجردي وغول السقل بالقوعة»، وتضررت بعض المنازل نتيجة القصف.
وأفادت مصادر محلية في البيضاء، بسماع دوي انفجارات ضخمة في أحد معسكرات الحوثيين في منطقة رداع من جهة معسكر القصير، الواقع في عزلة أحرم والذي يضم منصة لإطلاق الصواريخ البالستية، دون معرفة مصدر تلك الانفجارات أو طبيعتها.
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