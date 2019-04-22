تعرف على رحلات طيران الخطوط اليمنية اليوم الإثنين

ينشر "الخليج 365"، رحلات طيران اليمنية اليوم الإثنين كالتالي: رقم الرحله :609

خط الرحله :

القاهره- عدن . الاقلاع : 0230 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره) الوصول: 0700 صباحا.

رقم الرحله 608.

خط الرحله :

عدن- القاهره.

الاقلاع : 1500 عصرا . الوصول: 1730 مساء. Advertisements رقم الرحله 648.

خط الرحله :

عدن- عمان.

الاقلاع : 0730 صباحا. الوصول: 1100 ظهرا . رقم الرحله 649.

خط الرحله :

عمان- عدن.

الاقلاع : 1200 ظهرا. (توقيت عمان) الوصول: 1530 عصرا.

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