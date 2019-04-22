تعرف على الجبهات الجديد التي سيطر عليها الجيش في الضالع "الأسماء"

تمكنت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة المحلية ومقاتلات التحالف من السيطرة على مواقع جديدة في جبهات شمال وغرب في الضالع وسط اليمن، واستعادت تباب القشاع، وتقدمت نحو منطقة الخضراء، وفقاً لمصادر ميدانية أكدت أن قوات الجيش استعادت أيضاً مناطق قرين والفهد والوطيف في مديرية قعطبة شمالاً. وأكدت المصادر أن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على تلك المناطق بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي، خلفت قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين، مشيرة إلى أن التقدم مستمر نحو معسكر «حلم» الذي تسيطر عليه الميليشيات، والذي قصفته مقاتلات التحالف بسلسلة من الغارات المساندة، أدت إلى تدمير آليات عسكرية، ومصرع وإصابة عدد من عناصر الحوثي.