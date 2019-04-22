شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل مقاتلات التحالف تستهدف اليات حوثية في يعيس شمال مريس بالضالع والسنة اللهب تتصاعد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "الخليج 365" فوزي المريسي قصفت مقاتلات التحالف بعدة غارات تعزيزات واليات حوثية في يعيس شمال منطقة مريس بالضالع قبل لحظات وافاد مصدر عسكري لليمن السعيد ان القصف استهدف اليات وتجمعات حوثية جرى استقدامها مساء امس من صنعاء وذمار كتعزيزات لشن هجوم على جبهة مريس بالتزامن مع هجمات اخرى تشنها المليشيات على قطاع عزاب والوطيف في جبهة حمك واخرى على مواقع للمقاومة اطراف مديرية الحشاء

وشوهدت السنة اللهب وهي تملاء المكان بعد القصف بالقرب من محطة يعيس

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