شكرا لقرائتكم خبر عن امر ملكي من الملك سلمان .. يسعد قلوب جميع موظفي المملكة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم السبت، الموافق 15 شعبان من عام 1440، صدور أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يقضي بصرف راتب إضافي مع راتب شهر شعبان لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين وذلك بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.

ووفقاً لجدولة مواعيد صرف الرواتب التي أعلنت عنها وزارة المالية قبل أشهر ، سيتم صرف رواتب شهر شعبان مع الراتب الإضافي يوم الأحد 2018/شعبان /1440 حسب تقويم أم القرى.



وفي ما يلي نص الأمر الملكي: الرقم : أ/19 التاريخ : 15 شعبان 1440هـ.

بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27 /8/1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم أ/13 وتاريخ 3/3/1414هـ.

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وبعد الاطلاع على تنظيم المجلس الاقتصادي الاعلى الصادر بالامر الملكي رقم أ/111 وتاريخ 17/5/1420هـ.

وبعد الاطلاع على ما عرضه علينا صاحب السمو الملكي ولي العهد محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية من تحسين السياسات والمبادرات والبرامج لإعادة ضبط المصروفات وترتيب الأولويات، وتوافق ذلك مع إعادة النظر في إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة واستثماراته داخل المملكة وخارجها بهدف تنويع مصادر الدخل والحد من الاعتماد على النفط كمورد رئيسي لإيرادات الدولة، ما أسهم ولله الحمد والمنة في بدء تحقيق الأهداف المرسومة وتحسين إيرادات الدولة وتقليص العجز في الموازنة العامة في ضوء رؤية المملكة (2030)، ويقترح سموه بصرف راتب إضافي لجميع موظفي الدولة .

وحرصاً منا على راحة أبنائنا وبناتنا مواطني المملكة وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم.

وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

أمرنا بما هو آت:

أولاً : صرف راتب إضافي لجميع موظفي الدولة السعوديين من مدنيين وعسكريين.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.