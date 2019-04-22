هذا هو ‘‘خائن جبهة العود’’ وهكذا كان مصيره بعد محاولته الفرار (الاسم والتفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - القت قوات الحزام الأمني بالضالع القبض على العقيد عزيز الصيادي الذي سلم قطاع ظفار للحوثيين في منطقة العود . وبحسب بيان للمكتب الإعلامي التابع لمحافظة الضالع فإن قوات الحزام الأمني بالضالع في عملية نوعية ألقت القبض على الخائن العقيد عزيز الصيادي الذي سلم قطاع ظفار للحوثيين بجبهة العود وقاتل ال الدودحي والشهيدة اصيلة الدودحي .

وشهدت جبهات مريس والعود تقدم للمليشيات الحوثي بسبب خيانات قام بها عدد من القاده العسكريين بعد عزل قائد اللواء السابق .

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