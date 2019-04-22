تعرف على أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم

شهدت أسعار الذهب في اليمن اليوم، استقرارًا نسبيا في الأسواق ، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وغيرها الكثير، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.
الذهب عيار 24 10,362 ريالًا 41.40$
الذهب عيار22 9,499 ريالًا 37.95$
الذهب عيار 21 9,076 ريالًا 36.22$
الذهب عيار 18 7,772 ريالًا 31.05$
أسعار أوقية الذهب 322,262 ريالًا 1,288$
أسعار جنيه الذهب 72,537 ريالًا 289.80$
أسعار كيلو الذهب 10,362,112 ريالًا 41,399$
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