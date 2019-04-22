الميليشيات تفجر جسر العبور بين إب والضالع

فجرت مليشيات الحوثي هذه الاثناء جسر عبور المركبات في منطقة الوطيف في الخط الرابط بين محافظة إب و الضالع. وافادت مصادر محلية "للضالع نيوز"ان مليشيات الحوثي فجرت جسر الوطيف الرابط بين إب وقعطبه الواقع جوار جبل حمك ويقطعون طريق قعطبة اب بالكامل بعد اشتداد الضغط عليهم من قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مسنودين بقوات الحزام الامني والعمالقة. وكانت مليشيات الحوثي قد فجرت الجسر الرابط بين منطقة الحقب ومدينة دمت في نوفمبر الماضي ما ادى الى قطع الطريق نهائيا باتجا دمت صنعاء.

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