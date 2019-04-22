هذا ما قام به المشروع السعودي "مسام" في اليمن خلال الأسبوع الماضي

تمكنت الفرق الهندسية التابعة لمشروع مسام التابع لمركز الملك سلمان والمخصص لنزع الالغام من نزع 6218 لغما وذخيرة غير منفجرة خلال الاسبوع الماضي من عدة مناطق. واكد مدير عام مشروع مسام أسامة القصيبي أن الفرق الهندسية التابعة للمشروع نزعت خلال الأسبوع الماضي 6218 ، ليصل بذلك إجمالي ما تم نزعه خلال أبريل 8621. وقال القصيبي في تصريحات صحفية إن الفرق الميدانية نزعت خلال الأسبوع ذاته 5150 ذخيرة غير منفجرة، و63 عبوة ناسفة. Advertisements وأضاف أن الفرق نزعت أيضا خلال الأسبوع الثالث من هذا الشهر 983 لغما مضادا للدبابات و22 مضادا للأفراد. وذكر القصيبي أن فرق المشروع نزعت 61398 لغما وذخيرة غير منفجرة وذلك منذ انطلاق المشروع ولغاية يوم 18 أبريل الجاري.

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