الهلال الإماراتي ينقذ امرأة في الدريهمي بعد 24 ساعة من مناشدتها

تمكنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي من إنقاذ حياة إمرأة يمنية بعد شهر من معاناتها جراء وفاة الجنين في بطنها الذي مر على حملها به أربعة أشهر ، وذلك يوم الخميس الماضي.

وقال ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي أن الفريق الإغاثي للذراع الإنساني لدولة الإمارات في مديرية الدريهمي تلقى مناشدة من إحدى نساء المديرية لأنقاذ حياتها وإنهاء آلامها ومعاناتها بسبب وفاة جنينها في أحشائها ، فلبى “الهلال” تلك المناشدة قبل مرور 24 ساعة من أطلاقها وقام بنقل المريضة إلى مستشفى المخأ العام لتجرى لها عملية قصيرية ناجحة هناك وتصرف لها كافة الأدوية اللازمة على نفقة دولة الإمارات .

بدورها أكدت المريضة “فاتن محمد عبدالله” أن الهلال الأحمر الإماراتي تجاوب سريعاً مع مناشدتها وقبل مضي 24 ساعة من أطلاقها للمناشدة بأنقاذ حياتها وقاموا بإسعافها وإجراء عملية قصيرية لها مع صرف الأدوية بالإضافة إلى تقديمه مساعدة غذائية لها ولأسرتها .

وعبرت عن شكرها وإمتنانها لفرسان الإنسانية أولاد زايد الخير على تكفلهم بعلاجها على نفقتهم وإنقاذ حياتها من موت محقق كانت تشاهده بأم عينيها طيلة أكثر من شهر ، ولتقديمهم لها ولأسرتها مساعدة غذائية ملبية لإحتياجاتهم لنحو شهرين كاملين .