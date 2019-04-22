دوري أبطال آسيا لوكوموتيف - x

4:00 - الاتحاد الوحدة - x

6:20 - الريان الاهلي - x

6:30 - بيرسبوليس السد Advertisements - x

7:00 - باختاكور الدوري الايطالي نابولي - x

8:00 - أتلانتا الدوري الإنجليزي تشيلسي - x

10:00 - بيرنلي

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. هذا ما قاله النازحين بعد عودتهم إلى قراهم بعد طرد الميليشات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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