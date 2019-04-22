شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يعلن خبر صادم عن مصير 70 % من قوات الجيش الوطني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

كشف وزير الدفاع اللواء محمد علي المقدشي، السبت، أن 70 % من قوات الجيش الوطني خارج الجبهات ويتواجدون في الشوارع والبيوت، معتبراً ذلك جريمة يحاسب عليها القانون.

وقال وزير الدفاع، في كلمته بالمؤتمر الثالث لاركانات القوى البشرية في القوات المسلحة، إن 30 % من قوات الجيش في الجبهات، فيما النسبة الأخرى يلوون في الشوارع والبيوت، وهذه جريمة يحاسب عليها القانون..

Advertisements

وأضاف المقدشي، أنه من الآن وصاعداً رؤساء الشعب وأركانات الالوية مسؤولون أمام وزارة الدفاع مسؤولية تامة وليس أمام قادة المناطق وقادة الالوية، وأي خلل في اللواء ستتحمل مسؤوليته القوى البشرية.

ويأتي حديث المقدشي عن ارتباط رؤساء الشعب واركانات الألوية بوزارة الدفاع على خلفية صراعات متشعبة تشهدها وحدات الجيش الوطني في مأرب بين المقدشي والجنرال علي محسن الأحمر على النفوذ والقرار داخل الجيش.

وذكرت مصادر عسكرية" أن خلافات محتدمة تدور بين المقدشي وهاشم الأحمر قائد المنطقة العسكرية السادسة حول قرارات تعيين وإعداد المقاتلين وكشوف بأسماء وهمية، وكذلك تبعية هاشم الأحمر للجنرال علي محسن الأحمر نائب الرئيس هادي".