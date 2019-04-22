شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن: حقيقة تقدم الجنرال الاحمر استقالته للرئيس هادي ووصيتة له باختيار البديل عنة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - ذكرت مصادر رئاسية ان نائب رئيس الجمهوري علي محسن الاحمر قدم استقالته من منصبه
وكشف المصدر ان الجنرال الاحمر اوصى في استقالته باستبدال وزير الدفاع المقدشي على ان يحل مكانه خصية قوية تستطيع تقدم ما هو افضل.
ورفض المصدر الكشف عن موقف الرئيس هادي من الاستقالة ، قائلا ان مثل هذه الامور الخطيرة لا يتم اتخا القرارات الا بتأني وتشاور
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