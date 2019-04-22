شكرا لقرائتكم خبر عن الضالع قتلى وجرحى حوثيون بقصف محكم لقوات الجيش والمقاومة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "الخليج 365"- فوزي المريسي

قال مصدر عسكري ل "الخليج 365" ان نحو ٣٠ حوثي سقطوا قتلى وجرحى قبل قليل بقصف مكثف لمدفعية الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية استهدف تجمعات لهم في بيت الشوكي واثناء المعارك الدائرة هناك خلال الساعات الماضية

كما اعلن مصدر عسكري في القوات الحكومية ان عدد من المليشيات وقعوا اسرى في قبضتهم خلال المواجهات



وتمكنت قوات الجيش والمقاومة من استعادة موقع العرايف غرب الفاخر بمديرية قعطبة غرب الضالع ودحر مليشا الحوثي الى منطقة قرين الفهد

وفي الحشاء تدور اعنف المواجهات منذ ساعات مبكرة من مساء اليوم بين القوات الحكومية والمليشيات حيث تحاول المليشيات التقدم الى الزقماء لقطع خط الامداد عن الحشاء من اتجاه الضالع ولكنها تواجه بمقاومة شرسة وما تزال المعركة مستمرة حتى الان