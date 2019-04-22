شكرا لقرائتكم خبر عن أبكت السعوديين وأحزنت قلوبهم.. شاهد صورة مؤلمة للأمير الوليد بن طلال في المستشفى بعد تعرضه لحادث مروع والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، صورة مؤثرة للأمير خالد بن طلال بن عبدالعزيز مع أبنه الأمير الوليد.
وظهر الأمير خالد وهو يجلس حزيناً ومتأثراً، بجوار سرير داخل مستشفى يستلقى عليه ابنه الأمير الوليد بن خالد بن طلال وهو في حالة أعياء، واثارت الصورة تعاطف المتابعين عبر مواقع التواصل، حيث دعو للأمير الوليد بالشفاء العاجل.
يذكر أن الأمير الوليد تعرض لحادث سير مروع قبل أعوام في لندن.
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