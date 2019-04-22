شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل ماحدث اليوم بالعاصمة السعودية الرياض .. هجوم بالقنابل والرشاشات (احصائية اولية وفيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أحبطت الأجهزة الأمنية السعودية، هجوما إرهابيا، على مركز مباحث الزلفي شمال الرياض، اليوم السبت، وقتلت 4 مهاجمين.

ونقلت وسائل إعلام سعودية، عن مصادر "إحباط هجوم إرهابي على مركز مباحث الزلفي شمال الرياض"، مضيفة أن "الأنباء الأولية عن الهجوم الإرهابي تفيد بمقتل 4 مهاجمين".

تصفية المهاجمين

وقالت قناة العربية إن مهاجمي مركز مباحث الزلفي شمال الرياض حملوا رشاشات وقنابل وزجاجات حارقة.

مراسل #العربية سعد المطرفي: مقتل 4 من منفذي الهجوم الإرهابي بمنطقة #الزلفي شمال الرياض pic.twitter.com/D27SpsNxk6 — العربية (@AlArabiya) April 21, 2019

مراسل #العربية سعد المطرفي: مقتل 4 من منفذي الهجوم الإرهابي بمنطقة #الزلفي شمال الرياض pic.twitter.com/D27SpsNxk6 — العربية (@AlArabiya) April 21, 2019

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العربية✔@AlArabiya

مراسل #العربية سعد المطرفي: مقتل 4 من منفذي الهجوم الإرهابي بمنطقة #الزلفي شمال الرياض

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مراسل #العربية سعد المطرفي: مقتل 4 من منفذي الهجوم الإرهابي بمنطقة #الزلفي شمال الرياض pic.twitter.com/D27SpsNxk6 Advertisements — العربية (@AlArabiya) April 21, 2019

مراسل #العربية سعد المطرفي: مقتل 4 من منفذي الهجوم الإرهابي بمنطقة #الزلفي شمال الرياض pic.twitter.com/D27SpsNxk6 — العربية (@AlArabiya) April 21, 2019

المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

وأكدت مصادر أنه تم تصفية 4 عناصر من المهاجمين، وأظهر مقطع فيديو متداول مركبة كانت تقف أمام المركز بصور مشتبه بهم فيها بينما كان يحوم الإرهابيين أمام المركز.

وتظهر مقاطع فيديو متداولة جثث المهاجمين داخل سيارة الصغيرة من نوع "تويوتا كامري"، التي يبدو أنها استخدمت للهجوم بينما تظهر جثتان ممدتين أمام ما يبدو أنه بوابة المركز.

وتظهر على جثة أحدهما حقيبة يبدو أنه كان يحملها خلال محاولة الهجوم ما يرجح أنها كانت تحمل متفجرات.

استهداف مقرا لأمن الدولة

وحسب وسائل الإعلام السعودية فإن "الهجوم كان يستهدف مقر رئاسة أمن الدولة بالزلفي".

وتداول مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو يظهر الهجوم، مع تفاعل واسع مع الهجوم.

ويقع مركز الشرطة في الزلفي على بعد حوالي 250 كيلومترا إلى الشمال من الرياض، هذا وينتظر أن يصدر بيانا من أمن الدولة يكشف تفاصيل الحادثة.