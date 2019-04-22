شكرا لقرائتكم خبر عن جبهة جديدة هي الرابعة على وشك السقوط بالكامل بيد الحوثي بعد ان سيطر الحوثي على خطوط الامداد وصحفي يكشف مفاجئة صادمة ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الصحفي عبد الرقيب الهدياني عن هجوم شرس يشنه الحوثيون في الاثناء علي مناطق الحشاء ويتقدمون باتجاه خط الزقماء وهو خط الامداد الوحيد للمديرية والسيطرة على ( حجر) اول مناطق مديرية الضالع عاصمة المحافظة.

واضاف تقاتل المقاومة في الحشاء وسط نقص شديد في الذخرة اواي اسناد..

لاتملك مقاومة الحشاء التي تواجه حشود الحوثيين منذ أشهر حتى طقم عسكري واحد.

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