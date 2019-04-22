الحوثيون يحتجزون الشاحنات الإغاثية "تفاصيل"

احتجزت ميليشيات الحوثي 20 شاحنة وقاطرة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي تحمل مساعدات إغاثية ومشتقات نفطية خاصة بالمستشفيات في محافظة إب وسط اليمن.

وقال وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن، عبدالرقيب فتح، الأحد، إن "هذه الجريمة تأكيد على تحمل الميليشيات الانقلابية مسؤولية تدهور الوضع الإنساني في المناطق غير المحررة".

وأكد فتح، في تصريح صحافي، أن هذه "الإجراءات الإرهابية تتنافى مع كل أخلاقيات العمل الإنساني ومبادئ الأمم المتحدة.

كما طالب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، مارك لوكوك، ومنسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن، ليزا غراندي، بالتدخل العاجل والضغط على الانقلابيين للإفراج عن الشاحنات الإغاثية والقاطرات المحملة بالوقود، والعمل على ضمان وصولها إلى الوجهة المخصصة لها بأسرع وقت ممكن.

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كذلك طالب المجتمع الدولي بإدانة هذه الجرائم التي ترتكبها الميليشيات بحق الأعمال الإنسانية وتجريمها بوصفها أعمالاً إرهابية، وممارسة مزيد من الضغط لوقف هذه الجرائم واتخاذ تدابير احتياطية تكفل وصول المساعدات والمواد الإغاثية إلى مستحقيها والحيلولة دون احتجازها ونهبها من قبل الحوثيين.

وكان برنامج الغذاء العالمي، التابع للأمم المتحدة، قد اتهم الانقلابيين، مطلع العام الحالي، بسرقة المساعدات الإغاثية من أفواه الجوعى، وطالبهم بوضع حد لسرقة المساعدات الغذائية بشكل فوري ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأكد المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي أن هذه القضية تؤثر على كل جهود منظمات الإغاثة في اليمن.