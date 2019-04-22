شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو ...ما حدث لمراسل قناة المسيرة وهويسجل خبر عن انتصارات الحوثيين بالعود والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فاجأت طائرات التحالف مراسل قناة المسيرة اثناء تسجيله لخبر سيطرة الحوثيين على معسكر حلم وهو يشير بيده الى الدبابة التي وقعت تحت سيطرتهم اذا بالطائرة تقصف الدبابة ومخزن السلاح

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