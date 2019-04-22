شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قوات الجيش والمقاومة تستعيد جبل استراتيجي قبل قليل في محافظة الضالع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة من استعادة جبل المشواف بالحشاء عقب معارك عنيفة مع المليشيات الإنقلابية مساء اليوم.



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