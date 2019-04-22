شكرا لقرائتكم خبر عن ""الخليج 365"" ينفرد بنشر أول تقرير متكامل عن سير المعارك الدائرة الان في قعطبة والعود والحشاء...الانتصارات والخسائر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - آخر التطورات في جبهات شمالي قعطبة...

1 ـ قطاع قرين الفهد ـ حمك:

تمكنت اقوات الجيش بعد معارك عنيفة استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من تحرير جبال العرايف وباتت تحكم قبضتها على بلدة قرين الفهد التي تبعد عن مدينة الفاخر الإستراتيجيّة بحوالي 12 كيلو مترات، كما تم تدمير اثنين مدافع م/ط عيار 23 بواسطة قذائف الدبّابات وخلفت مليشيات الحوثي العشرات من قتلاها في المواقع المحررة ونتيجة للمعارك الدائرة في هذا القطاع توقفت الحركة في خط صنعاء ـ إب ـ قعطبة.

2 ـ قطاع عـــزاب:

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في هذا القطاع تسللت ميليشيات الحوثي بالمئات إلى أن وصلت بلاد الشرجي وبعد معارك عنيفة استطاعت قوات الجيش بفضل الله وعونه من دحر المليشيات إلى مثلث بيت الشرجي تحت نقيل عزاب، كما قصفت راجمات الصواريخ مساء اليوم تجمعات المليشيات في مدرسة بيت الشرجي تحت نقيل عزاب وكانت الضربات موفقة وأصاب أحد صواريخ الكاتيوشا طقم عسكري مما أدى إلى إحتراقه وتكبدت المليشيات في هذا القطاع خسائر كبيرة بالعتاد والأرواح فيما حلقت مقاتلات التحالف العربي في مسرح العمليات دون أن تنفذ أيّ ضربات.

3 ـ قطاع الزقماء ـ الحشاء:

في هذا القطاع من مديرية الحشاء غربي مديرية قعطبة تقدمت ميليشات الحوثي في بعض المواقع ولكنها واجهت مقاومة قوية من قوات اللواء 82 مشاة أجبرتها على التراجع وكبدتها خسائر كبيرة بالأرواح.

هذا ومازالت ا قوات الجيش تخوص معارك مع مليشيات الحوثي تحت نقيل عزاب مع تواصل القصف المدفعي المتبادل ونزوح المئات من الأسر.