المجلس العالمي للتسامح والسلام يدين التفجيرات الإرهابية بسيرلانكا

أدان أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، التفجيرات الإرهابية التي استهدفت العاصمة السريلانكية كولومبو ومدن مجاورة أخرى بالتزامن مع الاحتفال بقداس الفصح، والتي أدت إلى مقتل وإصابة المئات.

وأكد الجروان في بيان بهذه المناسبة، أن مثل هذه العمليات الإرهابية التي تستهدف دور العبادة و تأتي بالتزامن مع احتفال المسيحيين بعيد الفصح، تهدف إلى زرع نار الفتنة و الطائفية بين الأديان، وهي من أبشع صور الارهاب الذي يعمل المجلس العالمي للتسامح والسلام على محاربته ونشر قيم التسامح والعيش المشترك تجنباً لمثل هذه الأحداث التي يأسى لها الجميع.

وتوجه رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام بالتعازي لأسر الضحايا وللشعب والقيادة والحكومة السيرلانكية في ضحايا هذه الحوادث الارهابية المؤسفة، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين. وأكد أن سيرلانكا عضو ممثل وفعال في البرلمان الدولي للتسامح والسلام.

وتابع رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام: "إننا نعمل مع شركائنا في العالم أجمع من أجل محاربة مثل هذه الأعمال الاجرامية المشينة، وبهدف نشر وغرس قيم التسامح والسلام حول العالم، بما يجنب الإنسانية مثل هذه الأحداث الدامية و يؤسس لمستقبل أكثر أمناً وسلاماً".