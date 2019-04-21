صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي على مواقع المليشيا في باقم

قصفت القوات السعودية، مساء اليوم الأحد، مواقع للمتمردين الحوثيين في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية باقم الحدودية مع المملكة العربية السعودية، تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف.

ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.

في موضوع آخر، بدأت عشرات الأسر اليمنية المنحدرة من قرى عزلة وادي آل أبوجبارة شرقي محافظة صعدة بالعودة لمنازلهم بعد سنوات من التهجير القسري إثر حرب الانقلاب الحوثي.

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ونقل موقع "العين الإخبارية" عن مصادر محلية أن سكان 12 قرية في وادي آل أبوجبارة في مديرية كتاف والبقع عادوا إلى منازلهم بعد قيام قوات التحالف العربي والجيش اليمني بتطهيرها بالكامل من بقايا الجيوب وألغام مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

ووفقا للمصادر، فإن وفدا تابعا لقيادة التحالف العربي عمل على تسهيل إجراءات عودة أهالي صعدة إلى منازلهم من مخيمات ومناطق النزوح في الأراضي السعودية.

وعبر أهالي قرى عزلة وادي آل أبوجبارة عن امتنانهم الكبير لتحالف دعم الشرعية في اليمن في تأمين قراهم من المليشيا الحوثية والتي كانت تحولها إلى متاريس.