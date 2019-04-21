شكرا لقرائتكم خبر عن اخر اسعار الريال اليمني امام الدولار الامريكي والريال السعودي مساء اليوم الاحد21 ابريل 2019 م والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - الريال السعودي

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