البركاني: اتفاق ستوكهولم يضع مصداقية المجتمع الدولي على المحك

قال رئيس البرلمان سلطان البركاني، الأحد، إن عدم تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة يضع مصداقية المجتمع الدولي على المحك، ويؤكد أن مليشيا الحوثي الانقلابية لا تحترم أي اتفاقات.
وأضاف البركاني، خلال لقائه سفير روسيا لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين، أن تعثر اتفاق ستوكهولم بعد مرور 4 أشهر يشكل انتكاسة لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.
وأكد حرص مجلس النواب على تحقيق السلام واستعادة الشرعية ومؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب، وأن يعود اليمن عامل استقرار في المنطقة كدولة تمارس الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
وتطرق رئيس البرلمان إلى الإجراءات التعسفية التي تقوم بها مليشيا الحوثي الانقلابية ضد مختلف الفئات اليمنية، وآخرها السعي لمصادرة ممتلكات أعضاء مجلس النواب الذين حضروا اجتماع المجلس في سيئون، واعتقال أقاربهم وهو أمر لم يسبق له مثيل في التاريخ، ويخالف كل المواثيق والقيم البرلمانية.
وأكد البركاني أن الشعب اليمني أصبح يعاني من ظروف قاسية، والمأساة الإنسانية تتفاقم بسبب استمرار الانقلاب الحوثي وعدم خضوعه للسلم.
ودخل اتفاق ستوكهولم شهره الخامس أمس الأول، دون تحقيق أي نتائج إيجابية على الأرض جراء التعنت الحوثي.
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