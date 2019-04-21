اليمن يشارك في اجتماع الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر

تشارك اليمن في إجتماع كبار مسؤولي الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر، والذي إنطلقت فعالياته، اليوم الأحد، في العاصمة السعودية الرياض، بوفد رفيع يرأسه سفير بلادنا لدى السعودية، الدكتور، شائع محسن .
وطبقا لوكالة "سبأ" يناقش الإجتماع على مدى يومين ميثاق تاسيس كيان يضم كافة الدول العربية والافريقية المشاطئة للبحر الاحمر وخليج عدن تمهيدا لإقراره ورفعه إلى لاجتماع الوزاري للدول المشاركة والمزمع عقده خلال الاسابيع القليلة القادمة .
تجدر الإشارة إلى الدول المشاركة في الإجتماع هي السعودية ومصر والأردن والسودان وجيبوتي واريتريا والصومال .
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