لجنة حكومية تزور عددا من مرافق محافظة المهرة

التقى أمين عام المجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم نيمر، اليوم، اللجنة الحكومية المكلفة بالإطلاع على الوضع العام في المحافظة وتقييم مستوى الأداء في تنفيذ نشاط السلطة المحلية وتقديم الخدمات في مختلف المجالات.

ووفق وكالة "سبأ"، عقدت اللجنة الحكومية برئاسة وكيل وزارة الإدارة المحلية للشؤون المالية والإدارية عبداللطيف الفجير، اجتماعا بمدراء عموم المكاتب التنفيذية بالمحافظة بحضور الأمين العام ووكيل أول المحافظة مختار الجعفري والوكيل صالح بن عليان.

وناقش الاجتماع مستوى أداء المجالس المحلية وهيئاتها الإدارية والمكاتب التنفيذية، ومدى قيامها بمهامها المسندة إليها بموجب القوانين النافذة.

وزارت اللجنة ميدانيا مختلف المرافق والمكاتب الحكومية وذلك للإطلاع عن قرب على مستوى تقديم الخدمات.