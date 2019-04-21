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قصف وقنص حوثي مكثف يستهدف منازل المواطنين في حيس

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كشفت مصادر محلية عن أعمال قصف وقنص حوثي مكثف يستهدف منازل المواطنين في مديرية حيس جنوب الحديدة في اطار الخروقات الحوثية المتواصلة لوقف إطلاق النار واستهداف المدنيين . 

وحسب المركز الإعلامي لقوات العمالقة، تنتهج مليشيات الحوثي أساليب الترهيب لترويع المواطنين في الأحياء السكنية بمختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة ، في محاولة منها لتشريد السكان والأهالي من منازلهم إلى مناطق بعيدة ولجعل تلك المنازل خاوية على عروشها .

و أقدمت مليشيات الحوثي  مساء اليوم الأحد على شن عمليات قنص واستهداف واسعة لعدد من الأحياء السكنية في مديرية حيس واستخدمت خلالها مختلف أنواع الأسلحة القناصة والرشاشة بشكل مكثف .

 مصادر محلية في حيس أفادت أن مسلحي المليشيا الحوثية فتحوا نيران أسلحتهم القناصة والأسلحة الرشاشة على منازل المواطنين منذ ساعات المغرب وحتى اللحظة ، وأصابوا عدد من المنازل بنيران أسلحتهم وألحقوا بها أضراراً كبيرة . 

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وتضيف المصادر أن كثافة النيران التي أطلقتها المليشيا على المنازل خلقت حالة من الرعب والذعر في صفوف الأهالي لا سيما النساء والأطفال منهم ، خوفاً من تجديد المليشيا لإرتكاب المجازر بحق المدنيين الذين سبق وأن قصفتهم بالقذائف وقتلت عدد منهم وأصابت آخرين .

 ونوهّت المصادر إلى قيام الحوثيون بإستهداف عدد من المواطنين المارة في الطرقات العامة والفرعية بعمليات قنص واستهداف يومية أودت بحياة عدد من المدنيين ضحايا لتلك العمليات الإرهابية .

 يُشار إلى أن المليشيات الحوثية المدعومة من إيران تواصل إنتهاكاتها وخروقاتها للهدنة الإنسانية الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة ، وتقوم بالتصعيد العسكري على أكثر من صعيد ميداني .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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