استمرار خروقات مليشيا الحوثي للهدنة الأممية في الحديدة

واصلت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، خروقاتها المستمرة للهدنة الأممية في محافظة الحديدة، غربي البلاد.

ووفق مصادر رسمية، استهدفت المليشيا الحوثية ، اليوم الأحد، مواقع قوات الجيش الوطني، في مديرية الدريهمي جنوبي المحافظة.

كما قصفت المليشيا مواقع الجيش، شرقي المديرية، باستخدام قذائف مدفعية الهاون وقذائف بي 10.

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واستهدفت المليشيا الحوثية، مواقع قوات الجيش، في مدينة الصالح شرقي مدينة الحديدة بقذائف مدفعية الهاون، وقذائف الهاوزر.

إلى ذلك، قصفت مليشيا الحوثي الانقلابية، صباح اليوم مواقع الجيش الوطني في مديرية التحيتا جنوبي المحافظة.

وتركز قصف المليشيا على مواقع الجيش، في منطقة الجبلية، استخدمت فيه سلاح 12.7 وسلاح 14.5