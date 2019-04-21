الرئيس هادي والأحزاب يوقعون إتفاق تشكيل حكومة حرب

أكد رئيس كتلة الحزب الناصري في البرلمان، سلطان العتواني، عن توقيع الرئيس عبدربه منصور هادي، والأحزاب، اتفاق لتشكيل حكومة طوارئ من عدد محدد من الوزراء يتم التوافق عليهم من خارج القوى السياسية .

ونقلت جريدة عدن تايم عن العتواني، أن الاتفاق تم تضمينه في وثيقة التحالف السياسي الذي تم اشهاره الأسبوع الماضي بحضور الرئيس عبدربه منصور هادي، ويرمي الى احداث اصلاح سياسي واقتصادي وعسكري في مؤسسات الدولة وداعما للشرعية.

وأشار الى ان التحالف السياسي لن يتدخل في الامور التنفيذية ولكنه سيضع برنامج متفق عليه بينه وبين الرئاسة والحكومة وسيظل يراقب تنفيذ الاشياء التي تم الاتفاق عليها عبر الهيئة التي تدير شؤنه وستقوم بعملية التواصل مع رئاسة الجمهورية والحكومة لإيصال الآراء والمقترحات وجوانب الخطى وتصويبها حسب الاتفاق.

وقال أن التحالف السياسي حدد في الوثيقة والبرنامج التنفيذي ضرورة تشكيل حكومة طوارئ أطلق عليها حكومة حرب، تقتصر على عدد محدد من الوزراء يقوموا بمهام تتناسب مع ظروفنا الحالية قي بلادنا .

وأضاف أن هولاء يمكن ان يكونوا محل توافق وقد لا يكونوا من القوى السياسية ويجب أن يكونوا من أصحاب القدرات والكفاءات لاداء المهام التي سيكلفون بها .