تفاصيل عودة سكان 12 قرية من صعدة إلى منازلهم بعد تهجير المليشيا لهم

بدأت عشرات الأسر اليمنية المنحدرة من قرى عزلة وادي آل أبوجبارة شرقي محافظة صعدة بالعودة لمنازلهم بعد سنوات من التهجير القسري إثر حرب الانقلاب الحوثي.
ونقل موقع "العين الإخبارية" عن مصادر محلية أن سكان 12 قرية في وادي آل أبوجبارة في مديرية كتاف والبقع عادوا إلى منازلهم بعد قيام قوات التحالف العربي والجيش اليمني بتطهيرها بالكامل من بقايا الجيوب وألغام مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
ووفقا للمصادر، فإن وفدا تابعا لقيادة التحالف العربي عمل على تسهيل إجراءات عودة أهالي صعدة إلى منازلهم من مخيمات ومناطق النزوح في الأراضي السعودية.
وعبر أهالي قرى عزلة وادي آل أبوجبارة عن امتنانهم الكبير لتحالف دعم الشرعية في اليمن في تأمين قراهم من المليشيا الحوثية والتي كانت تحولها إلى متاريس.
ويعمل التحالف العربي، ضمن عملية إعادة الأمل في اليمن، على تطبيع الحياة في المناطق المحررة، إذ بدأ بتطبيق ذلك في صعدة معقل الانقلاب، شمالي البلاد.
كما يواصل الإسناد العسكري للجيش اليمني في أكثر من 8 مديريات بغية الضغط العسكري وتطويق المعقل الرئيسي للانقلاب الحوثي.
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