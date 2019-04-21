"مسام" ينتزع 61 ألف لغم حوثي في عدد من المحافظات

أعلن مشروع "مسام" السعودي لنزع الألغام في اليمن، التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الأحد، تمكنه من نزع أكثر من 61 ألف لغم زرعت بأوقات سابقة من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية.

وذكر المشروع، في بيان صحفي مقتضب، أن "فرقه الميدانية نجحت منذ بدء عمل المشروع في نزع 61 ألفا و398 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة زرعت من قبل المليشيا الحوثية الانقلابية".

وأوضح أن "هذه الألغام والذخائر غير المنفجرة تم نزعها حتى 18 أبريل/نيسان الجاري".

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وأكد المشروع بأن "من بين هذه الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي، 8 آلاف و621 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة تم نزعها خلال الشهر الجاري".

ومشروع مسام بدأ عملياته باليمن في شهر يونيو/حزيران الماضي، وتمكن من انتزاع هذا العدد الكبير من الألغام التي زرعها الانقلابيون الحوثيون بشكل مكثف في العديد من مناطق البلاد.

وتقول إحصائيات رسمية إن مليشيا الحوثي الانقلابية زرعت أكثر من مليون لغم، أدت إلى مقتل وجرح وتشويه آلاف المدنيين في العديد من المناطق.