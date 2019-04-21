"مسام" يفكك أكثر من 6 ألاف لغم خلال اسبوع

تمكنت الفرق الهندسة التابعة لمشروع مسام السعودي من فكفكة اكثر من ستة الاف لغم وذخيرة غير منفجرة خلال الأسبوع الماضي من عدة مناطق.

وأكد مدير عام مشروع مسام أسامة القصيبي أن الفرق الهندسية التابعة للمشروع نزعت خلال الأسبوع الماضي 6218 ، ليصل بذلك إجمالي ما تم نزعه خلال أبريل 8621.

وقال القصيبي في تصريحات صحفية إن الفرق الميدانية نزعت خلال الأسبوع ذاته 5150 ذخيرة غير منفجرة، و63 عبوة ناسفة.

وأضاف أن الفرق نزعت أيضا خلال الأسبوع الثالث من هذا الشهر 983 لغما مضادا للدبابات و22 مضادا للأفراد.

وذكر القصيبي أن فرق المشروع نزعت 61398 لغما وذخيرة غير منفجرة وذلك منذ انطلاق المشروع ولغاية يوم 18 أبريل الجاري.