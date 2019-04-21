مليشيا الحوثي تشن هجوما على خط الامداد الوحيد إلى منطقة "الحشا"

تتواصل المعارك بين قوات الجيش والمقاومة من جهة ومليشيا الحوثي الارهابية من جهة اخرى في مناطق ما بين الضالع وإب. وقالت مصادر خاصة إن مليشيا الحوثي شنت هجوما على خط الامداد الوحيد لمدينة الحشا جنوب محافظة الضالع. وذكرت المصادر أن الهجوم على خط الزقماء والذي يعتبر خط الامداد الوحيد فيما يقوم افراد الجيش والمقاومة بمواجهة المليشيا ببسالة.

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