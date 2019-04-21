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مقتل جنديين سعوديين برصاص الحوثيين على الحدود بين اليمن والسعودية

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عدن - ياسمين التهامي - اعترفت وسائل إعلام سعودية بمقتل جنديين سعوديين، مساء السبت، خلال مواجهات ضد الحوثيين على الحدود بين اليمن والمملكة.

ونقل حساب شهداء الواجب على تويتر تعازي نائب أمير منطقة جازان ، في مقتل الجنديين محمد هزازي وأحمد عواف اللذان ينتميان للقوات البرية وقتلا في معارك بالحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية.

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وكانت جماعة الحوثي المسلحة تحدثت عن مقتل وإصابة عشرات الجنود السعوديين، في هجمات صاروخية ومعارك لمسلحي الجماعة على الحدود بين البلدين.

وتعد جبهات الحدود من أكثر الجبهات استنزافا للقوات السعودية، حيث قتل المئات من الجنود في هجمات ومعارك ضد الحوثيين بحسب ما تعترف به السعودية، فيما سقط الاف الحوثيين بينهم قيادات في تلك الجبهات.


 

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