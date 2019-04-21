شكرا لقرائتكم خبر عن معارك شرسة في هذه الاثناء بجبهة العود بالضالع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تدور في الاثناء معارك شرسة في جبهة العود شمال الضالع ضد المليشيات الانقلابية الحوثية . وتخوض قوات الجيش والحزام الأمني والعمالقة والمقاومة الجنوبية معارك شرسة في هذه الاثنا في جبهة العود شمال الضالع. مكتب إعلام محافظة _الضالع

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