شكرا لقرائتكم خبر عن الرويشان: أعضاء البرلمان هربوا من سيئون خوفا من الكوليرا والجدري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طرح وزير الثقافة السابق خالد الرويشان عددا من التساؤلات حول مغادرة أعضاء البرلمان من سيئون بعد عودة انعقاد الجلسات غير الاعتيادية بقرار جمهوري من الرئيس عبدربه منصور هادي في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت

وتساءل خالد الرويشان في منشور له على حسابه بموقع الفيس بوك قائلا, لماذا غادرتم سيئون يا مجلس النواب؟ هذه بلادكم! واضاف أم أنكم خشيتم أن تصابوا كما الشعب بالكوليرا .. أو بالجدري؟

نص المنشور :ـ

لماذا غادرتم سيئون يا مجلس النواب؟ هذه بلادكم! واضاف أم أنكم خشيتم أن تصابوا كما الشعب بالكوليرا .. أو بالجدري؟

تتحدثون عن إجازة رمضان وأنتم في إجازة منذ 4 سنوات!

بالله عليكم هذا كلام؟!

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سعدنا جدا لاجتماعكم .. كان زلزالاً بالنسبة للانقلاب

لكنكم غادرتم فجأةً! فتنفّس الصّعداء!

سَعِد الشعب المشعوث المُغبّر المُنْهك باجتماعكم آملاً منتظراً!

سَعِد باجتماعكم رغم أن بعض الوجوه بدت أمامه مصفوفة صامتة مثل صندوق تفاحٍ لامع!

لماذا غادرتم سيؤون يا نوّاب الشعب؟

لم تعجبكم فنادق سيؤون؟!

الشعب عاتبٌ .. وغاضب!