شكرا لقرائتكم خبر عن بيت هائل سعيد انعم تفاجئ الجميع بمبادرة غيرة مسبوقة في تعز وهذا أول رد صادم للجنرال والاخوان "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفشلت قيادات تنظيم الإخوان المسلمين مبادرة رجل الأعمال عبدالجبار هائل سعيد أنعم الهادفة لفتح منافذ مدينة تعز المحاصرة منذ أربعة أعوام.

وقال مصدر مطلع، إن الحاج عبدالجبار هائل سعيد، قدم مبادرة شخصية لفتح أحد منافذ مدينة تعز، وتقدم بالمبادرة إلى قيادات الإخوان بعد تقديمها إلى قيادات جماعة الحوثي.

وطبقاً للمصدر، رحبت جماعة الحوثي بالمبادرة، واشترطت موافقة الطرف الآخر، تنظيم الإخوان، وقام الحاج عبدالجبار هائل بزيارة لمدينة تعز الأسبوع الماضي.

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وبحسب المصدر، التقى عبدالجبار هائل بعديد من قيادات الإخوان، وتباحث معهم، ووعدوه بالرد عليه اليوم التالي، وردوا عليه برفض المبادرة، دون تعليل سبب الرفض، وغادر الرجل من المدينة إلى وجهة مجهولة.

مصادرنا المحلية تواصلت مع عدد من المسؤولين وقيادة الإصلاح، وتبين لهم أن قيادات الإخوان تواصلت مع نائب الرئيس علي محسن، وعرضت عليه مبادرة عبدالجبار هائل، ووجههم محسن برفض المبادرة.

وأشارت مصادرنا إلى أن جوهر مبادرة عبدالجبار هائل تتلخص في إلزام طرفي الحرب بفتح معبر إنساني إلى مدينة تعز، واقترح فتح المعبر الشرقي، جولة القصر الحوبان، أو المعبر الغربي مفرق حذران.