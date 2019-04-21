ألغام الحوثي تقتل 73 مدنيا في 6 مديريات بمحافظة لحج

رصد البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام، في محافظة لحج جنوبي البلاد مقتل واصابة مايقارب من 73 جراء الالغام التي زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية ابان سيطرتها على مناطق في المحافظة.

وأكد علي صالح سعيد الشاعر، منسق عام البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام، أن حصيلة ضحايا المتفجرات والألغام تم رصدها في 6 مديريات في لحج.

وأضاف ان عدد القتلى من المدنيين بلغ تسعة افراد من اصل 73 تعرضوا لانفجارات تلك الالغام التي زرعتها المليشيا بكثافة في محافظة لحج

وأوضح الشاعر ان ما يقارب من 64 حالة إصابة تم بتر أطراف سفلية وعلوية منها.

وأشار إلى أن تلك البيانات والإحصائيات جمعت أثناء تنفيذ المرحلة الثانية من التوعية بمخاطر الألغام ومخلفات الحروب في ست مديريات وعلى مدة 45 يوما.