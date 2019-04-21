معارك عنيفة بين الجيش والميليشيا في جبهة حمك بالضالع

عادت الاشتباكات المسلحة العنيفة بين قوات الجيش من جهة ومليشيا الحوثي الارهابية من جهة اخرى في منطقة حمك بين الضالع ومحافظة إب. وقالت مصادر محلية إن قصف متبادل بالاسلحة الثقيلة في جبهة حمك منطقة قرين الفهد وما زالت المواجهات مستمرة. ويقوم الجيش بملاحقة عناصر المليشيات التي كانت قد تسللت خلال الساعات الماضية بإتجاه العود وعزاب وبيت الشرجي.

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