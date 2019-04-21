تصاعد الاستياء الشعبي من مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها (استطلاع)

يتصاعد الاستياء الشعبي من مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها بشكل مستمر.

ويعتقد غالبية المواطنين أن المليشيا، إلى جانب الحرب التي كانت سببا في إشعالها، وراء تردي أوضاعهم.

وعلى الرغم من كمية الدعاية التي تضخها مليشيا الحوثي عبر وسائل إعلامها، خصوصا المحطات الأرضية، إلا أن ذلك لم يؤثر على قناعة المواطنين.

رواتب للموالين

في السياق، يعتقد أحد الموظفين في وزارة التربية والتعليم أن بمقدور المليشيا دفع رواتب الموظفين أو نصفها بشكل مستمر في مناطق سيطرتها.

ويضيف، في حديث إلى "الخليج 365"، أن المليشيا لا تهتم بغير المحسوبين عليها، وهم "الشعب" في خطابها، أما البقية فتركتهم يواجهون مصيرهم مع الفقر والمرض، على حد تعبيره.

ويتابع الموظف الذي فضَّل عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية: أعرف زملاء في الوزارة يستلمون مرتباتهم بشكل دائم، لمجرد أنهم محسوبون على الجماعة أو من المؤيدين والمناصرين.

مليشيا السوق السوداء

في قضية أخرى، يتساءل أحد المواطنين عن سبب توفر المشتقات النفطية في السوق السوداء وانعدامها في المحطات الخاصة بها.

ويضيف، بينما يقف في نصف طابور طويل أمام إحدى محطات البنزين بصنعاء: هذه الأزمة مفتعلة، كسابقاتها تماما، وستنتهي برفع أسعار المشتقات النفطية.. لا يهم الحوثيين ما يعانيه المواطنون بقدر ما يهمهم أن يحققوا بعض المكاسب.

ويتابع: لن تجد أيًا من المحسوبين على الجماعة يقفون في مثل هذه الطوابير. يصلهم ما يحتاجون من غاز وبنزين وديزل ومساعدات إلى منازلهم. لديهم قاعدة بيانات بكل مع معهم من الموالين والمناصرين ومن إليهم. ربما يعتقدون أن الناس لا يعرفون ذلك. الله موجود.. وعدل.. ولا بد للظالم من يوم.

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سبب رئيسي

في موضوع آخر، يقول أحد مالكي المحلات التجارية بصنعاء، إن مليشيا الحوثي سبب رئيسي في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع بمختلف أصنافها.

ويتابع: تفرض المليشيا على التجار جمارك جديدة على مدخل محافظة ذمار، رغم أنها تأتي مجمركة من منفذ شحن في المهرة وغيره من المنافذ التي تدخل عبرها.. مضيفا أن المليشيا لا تعترف بأي جمركة خارج مناطق سيطرتها.

ويتابع، في حديث إلى "الخليج 365": المليشيا أيضا ضاعفت الضرائب المفروضة أصلا، وبنسبة 10%، وهي تدرك يقينا أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

ويؤكد: قال لنا المسئولون عن تحصيل الجمارك والضرائب: يجب أن تدفعوا وبإمكانكم أن ترفعوا الأسعار. ويتساءل: لماذا يتباكى هؤلاء على مواطنين سقطوا نتيجة لقصف عن طريق الخطأ بينما يذيقونهم أصناف العذاب على هذا النحو.

تعبت

"تعبت، ولم أعد أعرف ما الذي عليَّ فعله، هل أتوقف عن العمل على سيارة الأجرة، أم أستمر وأدفع ما أحصل عليه لشرطة المرور التابعة للمليشيا؟". بهذه العبارة رد أحد العاملين في سيارة الأجرة على سؤال "الخليج 365".

وأضاف: ليس لدي رقم، لأن إدارة المرور تطلب جمركة جديدة، وسياراتي مجمركة في منفذ "شحن". وحتى لو جمركنا هنا، وبنفس المبلغ أو أقل منه قليلا، لا توجد أرقام أجرة لدى الإدارة حاليا.

ويتابع: نصف ما أحصل عليه أو أكثر يذهب إلى جيوب أفراد المرور الذين لا نراهم أثناء ازدحام الشوارع وإنما حين تكون هناك ما يرونها مخالفات، كحالي أنا الآن كوني أعمل على سيارة أجرة مجمركة في منطقة لا يعترف الحوثي بجمركتها رغم أنها جمهورية واحدة بعملة واحدة وعلم واحد حتى اليوم.

ويختم: نتمنى أن نصحو يوما على خبر زوال هذه المليشيا التي عقدت الحياة بهذا الشكل.