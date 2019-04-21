شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط اهم جبل في البيضاء يكشف المستور والشيخ العمري يكشف للملك سلمان وولي عهده حقيقة مرعبة ومؤلمة عن سرانتصارات ابو علي الحاكم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر محلي في محافظة البيضاء، عن وصول تعزيزات إلى المقاومة الشعبية بجبهة ذي ناعم من أبناء المديرية المشاركين في جبهة الرزامي بمحافظة صعدة.

وأكد المصدر، وصول 8 أطقم مسلحة تحمل عشرات المقاتلين من منسوبي لواء حرب 1 ورشاشات بمختلف العيارات وكمية من الذخائر.

وبحسب المصدر، فإن هذا الدعم من لواء حرب 1، الذي يتشكل معظم منسوبيه من أبناء مقاومة ذي ناعم، يأتي بعد أيام على سقوط جبل حلموس الاستراتيجي في جبهة ذي ناعم بيد المليشيات الحوثية (الذراع الإيرانية في اليمن) في ظل اتهامات من قيادات المقاومة بالبيضاء للجيش الوطني بالخذلان المتعمد.

وكان قيادي في المقاومة الشعبية بالمحافظة اتهم المنطقة العسكرية الثالثة التابعة للجيش الوطني بخذلان مقاومة ذي ناعم والزاهر خلال معارك اﻷسبوع الماضي مع مليشيات الحوثي المعززة بدبابات وعربات ومدفعية.

وقال محمد معروف العمري، القيادي بمقاومة ذي ناعم، في منشور على حسابه في فيسبوك: "... أبلغناهم قبل الهجوم على مواقع مقاومة ذي ناعم والزاهر بأن المليشيات الحوثية تعد العدة لاقتحام مواقع المقاومة".

وأضاف إنه بعد مناشدة حثيثة تم دعمنا ب- 45 قذيفة هاون وآر بي جي و5 آلاف طلقة رشاش و20 ألف طلقة كلاشنكوف فقط.

وسخر العمري من هذا الدعم بالقول "بالله عليكم هذا دعم جبهة تصد هجوما كاسحا للحوثيين، وإلا حق عرس وزواجة".

وأشار إلى أن هذا الدعم على قلته ظل ثلاثة أيام في الطريق بسبب احتجازه في نقاط مأرب شبوة أبين عدن لحج يافع وصولاً إلى البيضاء

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