شكرا لقرائتكم خبر عن بالفديو .. فنانة يمنية عالمية تلتقي بوالدها اليمني الذي تركها وهي طفلة صغيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالفيديو أشهر فنانة في اوكرانيا يمنية ماذا حدث عندما قابلت والدها اليمني الذي تركها وهي رضيعة مشهد مبكي



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